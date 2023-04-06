İsotun fiyatı iki katına çıktı

Şanlıurfa'nın vazgeçilmez sofra lezzetleri arasında yer alan tescilli ürünü isotun fiyatı üretiminin azalması nedeniyle iki katına çıktı. Deprem ve sel nedeniyle turistlerin fazla gelmemesi ise fiyatların daha da yükselmesini engelledi.

Yemeklerin vazgeçilmez lezzeti olan isot, ağızları yaktığı gibi bu sene cepleri de yakmaya başladı. Şanlıurfa'nın tescilli ürünü isotta bu yıl üretim azalınca fiyatlar fırladı. Geçen sene 100 liraya satılan ev yapımı isotun fiyatı bu yıl 200 liraya kadar çıktı. Aynı şekilde geçen yıl 60 liraya satılan fabrika üretimi isotun fiyatı ise 120 liraya ulaştı.

Fiyatların tarladaki üretimin düşmesi nedeniyle arttığını söyleyen işletmeci Mehmet Catın, “ Geçen sene fabrika yapımı isotların kilosunu 50 ile 60 lira arasında satıyorduk. El yapımı olanların kilosunu ise 100 ile 120 lira arasında satıyorduk. Bu sene fiyatlar iki kat arttı. Mesela fabrika üretimi isotların kilosunu bu yıl 100 ile 120 lira arasında satıyoruz, el yapımı olanların fiyatı ise 150 ile 200 lira arasında değişiyor” dedi.

Üretim olmayınca fiyatlar arttı

Fiyat artışının nedenlerini de belirten Catın, “Geçen sene üretim fazlaydı, bu sene üretim yok. Kimse bu sene bir şey üretmedi. Üretim olmayınca da fiyatlar artıyor” ifadelerini kullandı.

Deprem ve sel fiyatın daha da yükselmesini engelledi

Deprem ve sel nedeniyle turistlerin bölgeye gelmediğini bunun da fiyatları etkilediğini söyleyen Catın, “Bir de böyle bir durum var, eğer deprem ve sel olmasaydı fiyatlar 250 - 300 liraya kadar yükselebilirdi. Deprem olduğundan dolayı piyasa durdu, yabancılar gelemiyor, müşterilerimiz dışarıdan gelemiyor. Onlarda biraz korku var” şeklinde konuştu.

Yıllık 2 bin ton satış

Şanlıurfa'da yıllık yaklaşık 2 bin ton isot satışı gerçekleştirildiğini söyleyen Catın, “Biz yılda 20 ile 30 ton arasında isot satıyoruz. Bu sene fiyatların artmasından ve depremden dolayı yarı yarıya satış gücümüz düştü. Yılda 2 bin ton isot Urfa'dan dünyanın her yerine ihraç ediliyor” dedi.

Yılda 30 kilo tüketiyorlar

Bu yıl geçen seneye göre daha az isot aldıklarını söyleyen müşteri Halil Yıldı, “Azar azar alıyoruz çünkü fiyat eskiye göre yüksek. Geçen sene 70 - 80 liraya alıyorsak bu sene 120 - 130 - 250 liraya kadar kilosu. O yüzden azar azar alıyoruz. Normalde bizim aile 10 kişilik. Normalde 30 kilo alıyorduk, bu sene 15 kilo alabildik. Geçen sene 80 lirayken bu sene 250 liraya kadar çıkınca ancak o kadar alıyoruz. Biz Urfalıyız, tüketiyoruz. Sofrada en çok tükettiğimiz biberdir zaten. Bir de 10 kişilik aile, 30 kilo ancak yetiyor” diye konuştu.