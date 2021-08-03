İstanbul'a götürülmek istenen 22 kilo uyuşturucu Şanlıurfa'da ele geçirildi

Diyarbakır'dan İstanbul'a uyuşturucu götüren kamyon sürücüsü, Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde yakalandı. Kamyonda yapılan aramada 22 kilo 520 gram esrar maddesi ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Siverek Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, bir kamyonun içerisinde Diyarbakır'dan İstanbul'a uyuşturucu taşındığını belirledi. Şanlıurfa'nın Siverek ilçesindeki Diyarbakır yolu üzerinde bulunan uygulama noktasında kamyonu durduran ekipler, araç içerisinde arama yaptı. Yapılan aramada kamyonun kasasının içerisine gizlenmiş 17 parça halinde toplam 22 kilo 520 gram esrar maddesi ele geçirildi.

Kamyon sürücüsü T.B. gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.