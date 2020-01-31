İstihdamı artıracak kurslar açılacak

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mahmut Kırıkçı ve Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Yapıcıer tarafından genel ve mesleki kurslar düzenlenmesine ilişkin işbirliği protokolü imzalandı.

Vatandaşların niteliklerini artırmak ve istihdama katkı sağlamak amacıyla 13 maddelik protokolden oluşan kurs süreci Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Kadın Aile ve Çocuk Şube Müdürlüğü, Gençlik ve Spor Şube Müdürlüğü, Engelliler Şube Müdürlüğü ve Eğitim ve Kütüphaneler Müdürlüklerinde gerçekleştirilecek. Protokolü imzalayan Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mahmut Kırıkçı, amaçlarının istidama nitelikli eleman kazandırmak olduğunu söyledi. Genel Sekreter Kırıkçı, istihdama katılacaklara mesleki eğitime yönelik kurslar, okuma yazma kursları, spor kurslar, gıda kursları, aile eğitimi, Kur'an kursları, okul öncesi kursları, mezun öğrencilere yönelik ise üniversiteye hazırlık destekleme ve yetiştirme kurslarının düzenleneceğini ifade etti.