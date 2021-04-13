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İtfaiyeden güvercin kurtarma operasyonu

Şanlıurfa’da bir iş merkezinin 2’nci katında ayağı ipe takılarak mahsur kalan güvercin, itfaiye ekipleri tarafından yangın merdiveni ile kurtarıldı.

Şanlıurfa'da bir iş merkezinin 2'nci katında ayağı ipe takılarak mahsur kalan güvercin, itfaiye ekipleri tarafından yangın merdiveni ile kurtarıldı.


Edinilen bilgiye göre, Haliliye ilçesine bağlı Atatürk Mahallesi'nde bir iş merkezinin 2'nci katında ayağı ipe takılarak mahsur kalan güvercini gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye giden ekipler, yangın merdiveni yardımı ile güvercini mahsur kaldığı yerden kurtardı. Kurtarma operasyonunu izleyen vatandaşlar, güvercinin kurtarılmasıyla ekipleri alkışlayarak tebrik etti. Yaralı güvercinin, tedavi edilmek üzere veterinerliğe götürüleceği bildirildi.

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