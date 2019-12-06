İzmir Fuarı'nda Göbeklitepe standı ilgi gördü

Haliliye Belediyesi, Travel Turkey İzmir Fuarı'ndaki yerini aldı.

5-7 Aralık 2019 tarihleri arasında kapılarını ziyaretçilere açan Travel Turkey İzmir Fuarı'nda Şanlıurfa ve Göbeklitepe tanıtıldı. Fuarda Haliliye ilçe sınırları içerinde bulunan 12 binlik yıllık geçmişi ile Göbeklitepe yoğun ilgi görüyor. Şanlıurfa'nın kültür, sanat ve tarihi mekanlarının ağırlıkta tanıtıldığı fuarı Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ve Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat ziyaret etti. Fuarda Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat ziyaretçilerle ilgilenerek Şanlıurfa ve Haliliye'yi tanıttı.

Fuara ilişkin açıklamalarda bulunan Canpolat, “Şanlıurfa Büyükşehir Belediyemiz ve ilçe belediyeleri olarak standımızı açtık. Standa oldukça bir ilgi var. Ben standımıza ilgi gösteren değerli İzmirli hemşerilerimize çok çok teşekkür ediyorum. Ayrıca Şanlıurfalı hemşerilerimiz de bizleri burada yalnız bırakmadı. Akşam saatlerinde de büyük bir toplantıda Şanlıurfalı hemşerilerimizle bir araya geleceğiz. İl ve ilçemizi tanıtmaya çalışıyoruz. Haliliye ile ilgili olarak da Göbeklitepe'ye yoğun bir ilgi var. Ben buradan yeni sesleniyorum. Şanlıurfa sizleri çağırıyor. Haliliye sizleri çağırıyor, Göbeklitepe sizleri çağırıyor. Bütün hemşerilerimizi Şanlıurfa ve Göbeklitepe'yi görmeye davet ediyorum” diye konuştu.

Travel Turkey İzmir Fuarı'nda Şanlıurfa standını ziyaret eden vatandaşlar da Haliliye Belediyesi'nin fuarda bulunmasından dolayı memnun olduklarını belirtti.