İhlas Haber Ajansı

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İzmir'de hırsızlık suçundan aranan zanlı Şanlıurfa'da yakalandı

İzmir’de işlediği hırsızlık suçundan aranan zanlı, Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde polis tarafından yakalandı.

İzmir'de işlediği hırsızlık suçundan aranan zanlı, Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde polis tarafından yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, işlediği hırsızlık suçu nedeniyle İzmir'in Ödemiş ilçesinde aranan zanlı, Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde polis ekipleri tarafından yakalandı. Gözaltına alınan Salih Ç. isimli şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından Akçakale Kapalı Ceza İnfaz Koruma Müdürlüğüne teslim edildi. Zanlının kesinleşmiş 1 yıl hapis cezası olduğu öğrenildi.


Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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