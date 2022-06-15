Türk Kızılayı Gaziemir Şubesi'nin İzmir'den Şanlıurfa'ya Gönül Köprüsü Projesiyle Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde bir dizi faaliyet gerçekleştirildi.

Türk Kızılayı Gaziemir Şubesi'nin İzmir'den Şanlıurfa'ya Gönül Köprüsü Projesiyle projenin ilk gününde Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde belirlenen 500 öğrenciye giyim malzemelerinden oluşan hediyeler dağıtıldı. Projenin ikinci gününde ise Türk Kızılay Ceylanpınar Şubesi'nin belirlemiş olduğu yetim aileleri evlerinde ziyaret edilerek nakit ve gıda yardımında bulunuldu. Projenin üçüncü gününde Türk Kızılay Gaziemir Şube Başkanı Dr. Davut Dinçel‘in sunumunu yaptığı "Kızılay Faaliyetleri ve Gönüllülük" konulu seminer Ceylanpınar ilçesindeki öğretmen ve liseli öğrencilerin katılımıyla büyük ilgi gördü.

Türk Kızılay Gaziemir Şube Başkanı Dr. Davut Dinçel göreve geldiklerinden bu yana sekiz defa Gönül Köprüsü projesini yaptıklarını ve bu projenin diğer illerde genişleyerek devam edeceğini belirterek Ceylanpınarlı tüm proje paydaşlarına emeklerinden ve misafirperverliklerinden dolayı teşekkür etti.

Programlara Türk Kızılayı Gaziemir Şube Başkanı Dr. Davut Dinçel, Türk Kızılay Ceylanpınar Şube Başkanı Ali Dondurmacı, Ceylanpınar İlçe Milli Eğitim Müdürü Zeydan Kurt, İzmir Suruçlular Dernek Başkanı Kemal Dağtekin, İzmir Balkanlı Dostlar Dernek Başkanı Alaaddin Türkoğlu katıldı.