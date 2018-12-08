Jandarma ekipleri uyuşturucu satıcılarına göz açtırmıyor

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde jandarma ekipleri uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor.

Edinilen bilgiye göre, Fevzi Çakmak Mahallesi'nde uyuşturucu satıcısı Suriyeli uyruklu İ.H. ve R.A. isimli şahısları takibe aldı. Yapılan takip sonucunda durdurulan araçta yapılan aramada bin adet kaçak sigara, 50 adet uyuşturucu hap ve 10 gram esrar maddesi ele geçirildi.

Yapılan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İ.H. ve R.A. tutuklanarak cezaevine gönderildi.