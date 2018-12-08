İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Jandarma ekipleri uyuşturucu satıcılarına göz açtırmıyor

Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde jandarma ekipleri uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor.

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde jandarma ekipleri uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor.


Edinilen bilgiye göre, Fevzi Çakmak Mahallesi'nde uyuşturucu satıcısı Suriyeli uyruklu İ.H. ve R.A. isimli şahısları takibe aldı. Yapılan takip sonucunda durdurulan araçta yapılan aramada bin adet kaçak sigara, 50 adet uyuşturucu hap ve 10 gram esrar maddesi ele geçirildi.


Yapılan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İ.H. ve R.A. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.