Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetin Şanlıurfa'da

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, bir dizi incelemelerde bulunmak üzere Şanlıurfa'ya geldi.

Orgenaral Çetin, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin ile birlikte Cumhuriyet Başsavcısı Tolgahan Öztoprak'ı ziyaret etti. Orgeneral Çetin ve Vali Erin'i, Şanlıurfa Adliyesine gelişinde Başsavcı Öztoprak karşıladı. Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral Salih Karataş, Diyarbakır Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Halis Zeki Koç, Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat Başkanı Tuğgeneral Aykut Tanrıverdi, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kd. Albay Eyüp Sabri Kirişçi ve İl Emniyet Müdürü Veysel Tipioğlu'nun da eşlik ettiği ziyarette karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

Başsavcı Öztoprak, Orgeneral Çetin'e ve heyete ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.