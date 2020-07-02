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Jandarma sürücülerin hayatı için kolları sıvadı

Şanlıurfa’da jandarma ekipleri, sürücülerin hayatı için kolları sıvayarak hem kask hem de reflektör dağıttı.

Şanlıurfa'da jandarma ekipleri, sürücülerin hayatı için kolları sıvayarak hem kask hem de reflektör dağıttı.


Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı Trafik Timleri, trafik kazalarını önlemek ve kaza riski bulunan motosiklet sürücülerinin hayatını korumak için kask ve reflektör dağıttı. Traktörleri durduran ekipler, sürücülere römorka takmaları için reflektör verdi. Kazalarda yaralanma riski yüksek olan motosikletlileri de unutmayan ekipler, sürücülere kask verdi.

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