Jandarma uygulamalarda uyuşturucu ve kaçakçılık malzemesi ele geçirdi

Şanlıurfa'da jandarma ekipleri tarafından düzenlenen yol uygulamalarında uyuşturucu madde ile çok sayıda kaçakçılık malzemesi ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri tarafından Birecik, Ceylanpınar, Siverek ve Viranşehir ilçelerinde 21 Mart ile 28 Mart 2023 tarihleri arasında "Şok Yol Araması” gerçekleştirildi. Uygulamalarda 600 gram esrar maddesi, 100 gram metamfetamin, 4 bin 120 paket gümrük kaçağı sigara, 172 adet gümrük kaçağı cep telefonu, 725 adet gümrük kaçağı elektronik sigara, 150 kilogram nargile tütünü ele geçirildi.

Uygulamalarda gözaltına alınan 26 şüpheli şahıs hakkında Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma gerçekleştirildi.