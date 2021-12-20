İhlas Haber Ajansı

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Jandarmadan keklik avcılarına suçüstü

Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde kaçak avlanan şahıslar suçüstü yakalandı.

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde kaçak avlanan şahıslar suçüstü yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, Ceylanpınar'ın Muratlı Jandarma Karakol Komutanlığı sahasında kaçak avlanma ihbarı alan ekipler, bölgeye gitti. Arazide arama tarama yapan ekipler, kaçak olarak avlandıkları belirlenen 3 kişiyi yakalarken, kafes içerisinde ve kıl tuzakta kurtulmak için can çekişen toplam 6 keklik ele geçirdi. Keklikler ile kıl tuzak, Doğa Koruma Milli Parklar Şanlıurfa Şubesi Müdürlüğüne teslim edilirken, şahıslara 17 bin 900 Türk Lirası para cezası kesildi.

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