Jandarmadan silah kaçakçılarına operasyon

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde jandarma, silah kaçakçılarına operasyon düzenledi. Operasyonda çok sayıda silah ve mühimmatıyla birlikte bir kişi gözaltına alındı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesine bağlı Güzelpınar Mahallesi Sedef Küme Evlerinde ikamet eden kişi veya kişilerin silah ve mühimmat kaçakçılığı ve ticareti yaptıkları istihbaratını alan Siverek İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, belirlenen 3 adrese şafak operasyonu düzenledi. Yapılan operasyon ve aramalarda zula tabir edilen bölümlerde, bir adet M-16 uzun namlulu piyade tüfeği, bir adet G-1 uzun namlulu piyade tüfeği, bir adet Kalaşnikof uzun namlulu piyade tüfeği ve bunlara ait çok sayıda mermi ve teçhizat ele geçirildi.

Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.