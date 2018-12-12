Jandarmanın yaralı halde bulduğu akbaba tedavi altına alındı

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde devriye gezen jandarma ekipleri tarafından yaralı halde bulunan kızıl akbaba tedavi altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Timleri, Eyyübiye ilçesine bağlı Karaali kırsal mahallesi mevkiinde önleyici kolluk faaliyeti icra ettiği esnada yaralı halde bir akbaba buldu. Ekipler tarafından yaralı halde bulunan kızıl akbabanın ayağında Sırbistan/Belgrad menşeili etiket olduğu görüldü. Nesli tükenmekte olan kuş, ekipler tarafından Şanlıurfa Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne teslim edilerek tedavi altına alındı.