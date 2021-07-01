JASAT'tan drone destekli uyuşturucu baskını

Şanlıurfa'da jandarma tarafından drone destekli düzenlenen uyuşturucu operasyonunda çok sayıda uyuşturucu madde, ekili kenevir bitkisi, silah ve suç aleti ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü JASAT ekipleri ile Bozova İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu operasyonu düzenledi. İlçeye bağlı Taşan kırsal Mahallesi'nde O.K. isimli şahsın evine drone destekli düzenlenen operasyonda bahçeye ekili kenevir bitkisi drone ile havadan tespit edildi. Eve operasyon düzenleyen ekipler, 280 gram satışa hazır esrar maddesi, 50 kök kenevir bitkisi, 1 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı, 2 gram metamfetamin maddesi, 42 adet hap, 1 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet tabanca şarjörü, 111 adet mermi, 2 adet kurusıkı tabanca, 4 adet kurusıkı tabanca şarjörü, 1 adet ruhsatsız yarı otomatik av tüfeği ile 30 adet fişek ele geçirdi.

Gözaltına alınan şahıs jandarma merkezine götürülürken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.