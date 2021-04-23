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Jasat'tan milyonlarca lira değerinde kaçak gözlük operasyonu

Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda gümrük kaçağı 10 milyon TL değerinde 33 bin güneş gözlüğü ile 128 bin makaron ele geçirildi.

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda gümrük kaçağı 10 milyon TL değerinde 33 bin güneş gözlüğü ile 128 bin makaron ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre, Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT), Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, kırsal Yukarıçaykuru Mahallesi'nde kaçakçılık yapan kişiler olduğunu bilgisi üzerine operasyon gerçekleştirdi. Ekiplerce O.Ç.Ö.'nün evinde ve eklentilerinde yapılan aramada gümrük kaçağı 128 bin makaron ve 33 bin güneş gözlüğü ele geçirildi. Gözaltına alınan O.Ç.Ö. sağlık kontrolünün ardından işlemleri için karakola götürüldü.

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