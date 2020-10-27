İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kablo hırsızlarına operasyon: 2 tutuklama

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde trafodan kablo hırsızlığı yapan 2 kişi Siverek Jandarma Komutanlığı tarafından yakalandı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde trafodan kablo hırsızlığı yapan 2 kişi Siverek Jandarma Komutanlığı tarafından yakalandı.


Siverek Jandarma Komutanlığı ekipleri, geçtiğimiz günlerde ilçeye bağlı Darıcalı ve Başdeğirmen kırsal mahallelerinde su kuyularına ait trafoların kablolarının çalındığı ihbarı üzerine harekete geçti. Jandarma tarafından yapılan inceleme ve teknik takip sonucu, Batman'dan geldikleri öğrenilen İ.B. ile K.B. adlı zanlılar, kiraladıkları 2 araç ve çaldıkları kablolarla gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edilen ve mahkemeye çıkarılan zanlılar, tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Hırsızların bölgede 10 trafo kablosu çaldıkları ve çiftçileri 150 bin TL zarara uğrattıkları öğrenildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.