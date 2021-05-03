Kaçak kazıda yer altından Roma zindanları çıktı

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde kaçak kazı yapılan alana operasyon düzenleyen jandarma, Roma Dönemi'ne ait çok sayıda odası bulunan zindan ile karşılaştı. Operasyonda ayrıca Roma Dönemi'ne ait kılıç, gümüş haç, tas, zincir, 2 alan arama cihazı ile kazma ve kürek ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, Viranşehir ilçesinde kaçak kazı yapıldığı bilgisini elde etti. Kaçak kazıyı yaptığı belirlenen 4 kişiyi takibe alan ekipler, Kışla Mahallesi'ndeki adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda çok sayıda küçük odadan oluşan 400 metrekarelik bir yapıyla karşılaşıldı. Yapıda yapılan aramada Roma Dönemi'ne ait kılıç, gümüş haç, tas, zincir, 2 alan arama cihazı ile kazma ve kürek ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıslar jandarma karakoluna götürüldü.

Yapılan incelemede yapının Roma Dönemi'ne ait çok sayıda odası bulunan zindan olduğu belirlendi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.