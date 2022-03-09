Kaçak kontrolü yapan Dicle Elektrik çalışanlarına saldırı: Bir çalışan bacağından ısırıldı

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde kaçak kontrolü yapan Dicle Elektrik Enerji Kayıpları Kontrol birimine bağlı ekipler, çalışmayı engellemek isteyen şahısların taşlı saldırısına uğradı. 10 kişi gözaltına alındı.

Sorumluluk bölgesindeki abonelerinin daha kaliteli ve kesintisiz enerji kullanabilmesi için kaçakla mücadele çalışmalarına ağırlık veren Dicle Elektrik, Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde taşlı saldırıda 2 çalışanı yaralanırken, Mardin'in Midyat ilçesinde ise bir çalışan bacağından ısırılarak yaralandı. Bazı araçlar hasar gördü. 10 kişi jandarma tarafından gözaltına alındı.

Kaçak elektriğin önüne geçmek için kontrol çalışmalarını artıran Dicle Elektrik Enerji Kayıpları Kontrol birimi çalışanlarına son 1 hafta içerisinde faklı yerlerde saldırılara oldu. Saldırıların sonuncusu dün Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesine bağlı kırsal Damlacık ve Ceylan Mahallerinde meydana geldi.

Kaçak elektrik kontrolü yapan Enerji Kayıpları Kontrol birimi çalışanları, konutlarda kayıt dışı tüketim yapıldığını belirleyince, bazı mahalle sakinleri çalışmaları engellemek istedi. Bunun üzerine gerilim artınca bazı kişiler taşlarla görevlilere ve onları taşıyan araçlara saldırmaya başladı. Atılan taşlar yüzünden bir çalışan kafasından, diğeri ise kırılan camlar nedeniyle elinden yaralanırken, birçok araçta ise hasar meydana geldi. Saldırganlar, güvenlik amacıyla burada bulunan jandarma ekiplerince güçlükle durdurulabildi. Jandarma ekipleri olayla ilgili 10 kişiyi gözaltına aldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.