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Kaçmaya çalışan zanlılar 3 bekçiyi vurdu

Şanlıurfa’da “Dur” ihtarına uymayarak kaçmaya çalışan zanlılar, 3 bekçiyi silahla vurarak yaraladı.

Şanlıurfa'da “Dur” ihtarına uymayarak kaçmaya çalışan zanlılar, 3 bekçiyi silahla vurarak yaraladı.


Edinilen bilgiye göre, olay sabah saat 05.00 sıralarında Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde yaşandı. Polis ekipleri, Eyyüp Peygamber Caddesi üzerinde ikiz plaka taşıdığından şüphelendikleri bir aracı durdurmak istedi. Dur ihtarına uymayan şahıslar ilk önce araçla, daha sonra ise aracı terk edip yaya olarak kaçmaya çalıştı. Bekçiler tarafından önleri kesilen 2 zanlı ile bekçiler arasında boğuşma yaşandı. Boğuşma esnasında ateşlenen silahtan çıkan mermiler, 3 bekçinin yaralanmasına neden oldu. Zanlılar, olay yerine giden polis ekipleri tarafından yakalandı.


Hastaneye kaldırılan bekçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.


Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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