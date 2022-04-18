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Kadın 8 aylık bebeğini bırakıp başkasına kaçtı

Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde yaşayan yabancı uyruklu bir kadın, kocasını ve 8 aylık bebeğini bırakıp başkasına kaçtı.

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde yaşayan yabancı uyruklu bir kadın, kocasını ve 8 aylık bebeğini bırakıp başkasına kaçtı.


Ceylanpınar ilçesindeki Ensar Mahallesi'nde yaşayan yabancı uyruklu M.A. ve H.N., 6 yıl önce hayatlarını birleştirdi. Çiftin evliklerinden geçtiğimiz yıl bir kız çocukları dünyaya geldi. Kadın, eşi M.A'nın çalışmak için inşaata gitmesinin ardından 8 aylık bebeğini de bırakarak bir başkasına kaçtı. Bebeğine annelik yapan baba M.A, çalışamadığı için zor durumda olduğunu söyledi.

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