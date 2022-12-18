Kadın destek merkezleri yediden yetmişe hizmet veriyor

Eyyübiye'de kadınlara yönelik destek faaliyetlerini yıl boyu sürdüren Kadın Destek Merkezleri onlarca farklı alandaki hizmetleriyle her yaştan kadını sosyal ve ekonomik hayata dahil ediyor.

Akabe ve Yenice Kadın Destek Merkezlerinde sabah ve öğleden sonra iki grup halinde devam eden bir ve ikinci kademe okuma yazma kurslarına katılan kadınlar, usta öğreticiler nezaretinde okuma yazma öğreniyor. Sağlanan imkan ve destekler sayesinde 70'li yaşlardaki kadınların bile katıldığı okuma yazma kurslarına katılan kadınlar, Başkan Kuş'a teşekkür ederek, açılan kurslar sayesinde okuma yazma öğrenmeye başladıklarını ifade ediyor.

Okuma yazma kurslarının yanında Kur'an-ı Kerim, temel dini bilgiler gibi kurslara da katılan kadınların büyük bölümü, ekonomik yönden kendi ayakları üzerinde durmalarını sağlayacak mesleki kurslara da iştirak ediyor. Eyyübiye Kadın Destek Merkezleri, hediyelik el sanatları, biçki-dikiş, kuaförlük gibi mesleki kurslara katılarak ekonomik hayata ilk adımlarını atan kadınların mekanı olmanın yanında çalışan annelere de çocuklarını güvenle teslim edebilecekleri ana sınıfı imkanı sağlıyor.