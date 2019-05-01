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Kadın işçiler 1 Mayıs'ı tarlada geçirdi

Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde çoğunluğu kadınlardan oluşan tarım işçileri, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü tarlada çalışarak geçirdi.

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde çoğunluğu kadınlardan oluşan tarım işçileri, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü tarlada çalışarak geçirdi.



Suruç ilçesine bağlı kırsal 11 Nisan ve Saygın Mahallerinde çoğunluğu kadınlardan oluşan geçici tarım işçileri, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü tarlada çalışarak geçirdi. Kendi bayramlarında çalıştıklarını aktaran işçiler, düşük ücret ve kötü şartlarda çalışmak zorunda kaldıklarını belirti. İşçiler 40 lira yevmiye ile sabahın erken saatlerinden gün ağarıncaya kadar zamanlarını tarlada geçirdiklerini dile getirdi. İşçiler ayrıca yetkililere de seslenerek, mevsimlik tarım işçilerinin çalışma standartlarının iyileştirilmesini istedi.

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