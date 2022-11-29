Kadın sürücü çalıntı otomobille ortalığı birbirine kattı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde çalıntı otomobille polis ve jandarma ekiplerini peşine takan sürücü, polis aracına çarparak durdu.

Alınan bilgilere göre, Şanlıurfa istikametinden Siverek istikametine doğru seyir halinde bulunan sürücünün ismi öğrenilemeyen 44 LU 550 plakalı otomobili Hilvan Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler hırsızlık ihbarı üzerine durdurmak istedi. Hilvan girişinde polisin dur ihtarına uymayan otomobil, polis barikatlarını aşarak Siverek istikametine doğru kaçmaya başladı. Şüpheli şahsın kullandığı otomobilin Siverek istikametine doğru ilerlediği ihbarı alan Siverek Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma ekipleri, ilçe girişinde barikat oluşturdu. Burada da polisin dur ihtarına uymayan sürücü, polis aracına çarparak yoldan çıktı.

Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan Y.G. isimli kadın ekipler tarafından gözaltına alınırken aracın çalıntı olduğu öğrenildi.