Kadına şiddet videosu çeken genç kız kardeşi tarafından öldürüldü

Şanlıurfa'da kardeşi tarafından silahla sokak ortasında vurularak öldürülen genç mühendisin çektiği kadına şiddet videosu ortaya çıktı.

Karaköprü ilçesine bağlı bağlı Akpiyar Mahallesi Balıkayağı Bulvarı üzerinde dün öğle saatlerinde H.Y. isimi şahıs, sokak ortasında ablası Bahar Hezer'i pompalı tüfekle vurdu. Vücudunun değişik yerlerine çok sayıda saçma isabet eden Hezer, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan genç kız kurtarılamayarak hayatını kaybederken, olay yerinden kaçmaya çalışan kardeşi ise polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Özel bir firmada inşaat mühendisi olarak çalıştığı öğrenilen genç kızın 25 Kasım'da kadına şiddet içerikli bir video çektiği ortaya çıktı.