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Kadının parmağındaki yüzük kesilerek çıkartıldı

Şanlıurfa’da bir kadının parmağına sıkışan yüzük, itfaiye tarafından hastanede kesilerek çıkartıldı.

Şanlıurfa'da bir kadının parmağına sıkışan yüzük, itfaiye tarafından hastanede kesilerek çıkartıldı.


Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa merkezde yaşayan 28 yaşındaki Dilan A.'nın parmağına taktığı yüzük sıkıştı. Yakınları yüzüğü çıkaramayınca Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü. Doktorlar, yüzüğü çıkartmaları için itfaiyeye haber verdi. Olay yerine giden itfaiye ekipleri, kadının parmağındaki yüzüğü keserek çıkarttı.

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