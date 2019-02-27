Kadınlar Basketbol Türkiye Kupası: Çukurova Basketbol: 77 - Beşiktaş: 66

66 mağlup ederek yarı finale çıktı.
Salon: 11 Nisan
Hakemler: Sami Özel, Egemen Ercan, İzel Deniz Pehlivan
Çukurova Basketbol: Şaziye İvegin Üner, Sera Özelçi 1, Pelin Derya Bilgiç 11, Sevgi Uzun 7, Chelsea Gray 12, Meltem Avcı 7, Alina İagupovax 18, Liudmiyla Anaumenko 12, Öykü Taşkın, Astou Barro Ndour Gueye 9
Başantrenör: Ceyhun Yıldızoğlu
Beşiktaş: Olivia Epoupa 3, Kelsey Mitchellx 33, Hilal Bayraktar, Bahar Yapar 2, Esra Erden Atacan 3, Osaretin Evelyn Akhator 17, Bahar Çağlar 2 Aleyna Baday, Nurcan Ceren Ciğerci, Egesu Kurtyemez, Viktoria Vladimrovna Mrcheva 6
Başantrenör: Aziz Akkaya
1. Periyot: 17-19 (Beşiktaş lehine)
Devre: 44-32 (Çukurova Basketbol lehine)
3. Periyot: 69-52 (Çukurova Basketbol lehine)