Kadınlar meslek öğreniyor

Kadınlara yönelik pozitif ayrımcılık ile çalışmalar yürüten Haliliye Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, çalışmaları ile taktir topluyor. Ertuğrul Gazi, Devteşti ve Süleymaniye mahallelerindeki Kadın Destek ve Aile Eğitim Merkezleri ile Recep Tayyip Erdoğan Kültür Merkezinde açılan kurslara, bölge sakinlerinin katılımı yoğun oluyor. Dikiş nakış, el sanatları, bilgisayar ve kuaför alanlarında açılan kurslarda, meslek öğrenen kadınlara, alanında uzman usta öğreticileri eğitimler veriyor. Kadınlar, öğrendikleri meslekleri de uygulamaya koyarak, aile ekonomisine katkılar sağlıyor. Devteşti ve Süleymaniye mahallerindeki Kadın Destek ve Aile Eğitim Merkezlerindeki kurslara katılan kadınların çocukları için de merkez içerisinde açılan kreş, çocukların keyifli vakitler geçirmesine olanak tanıyor. Kurslara katılan kadınlar, kendilerine sağlanan imkanlardan dolayı Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat ve Haliliye Belediyesine teşekkür etti.

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kurslara kayıtların devam ettiği ifade edildi.