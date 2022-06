Kadınların el emeği ürünleri sergilendi

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'ün talimatı ile kadınların iş hayatına atılmaları ve ekonomik yönden daha güçlü olması için kadınların hizmetine sunulan Hilvan Kadın Destek merkezindeki kursiyerler ürettikleri ürünlerle sergi açtı. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Hilvan Kadın Destek merkezinde dikiş, nakış, ahşap oymacılığı, el sanatları ve birçok branşta açılan kurslarda eğitim alan kadınlar tarafından sergi hazırlandı. İlmek ilmek işlenen anahtarlıktan yöresel elbiseye kadar her birinde farklı farklı alın teri olan kadınlar tarafından hazırlanan el sanatları sergisi Hilvan Halk Eğitim Merkezi bahçesinde sergilendi. Kadınların hazırladığı el emeği göz nuru sergi vatandaşlardan tam not aldı. Kadınların yarınlara daha güçlü bakabilmeleri adına çalışmalarını sürdüren Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'ün her zaman çalışan ve üreten kadınlara destekleri sürüyor.