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Kadınların sayısı basın mensubu sayısını aşamadı

Şanlıurfa’da 4 sivil toplum örgütü ile 2 siyasi partinin düzenlediği basın açıklamasında katılımcı kadınların sayısı haber takibi yapan gazetecilerin sayısını aşamadı.

Şanlıurfa'da 4 sivil toplum örgütü ile 2 siyasi partinin düzenlediği basın açıklamasında katılımcı kadınların sayısı haber takibi yapan gazetecilerin sayısını aşamadı.


Şanlıurfa'da İnsan Hakları Derneği (İHD), Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK), Şanlıurfa Barosu Kadın Hakları Komisyonu, Yaşamevi Kadın Dayanışma Derneği, HDP ve CHP'nin kadınları tarafından kurulan İl Kadın Platformu, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla Ahmet Bahçıvan İş Merkezi önünde toplanarak basın açıklaması yaptı.



Kadın sayısı basın mensubu sayısını aşamadı


Açıklamaya 6 sivil toplum örgütü ile siyasi partiden toplam 25 kadın katılırken polis ekipleri tarafından alanda önlem alındı. Çevik kuvvet polislerinin de önlem aldığı alanda yaklaşık 100 polis görev yaptı. Kadın başına 4 polisin düştüğü açıklamayı yaklaşık 25 gazeteci takip etti. Şanlıurfa'daki 4 sivil toplum örgütü ile 2 siyasi partinin kurduğu platformun açıklamasına katılan kadın sayısının basın mensubu sayısını aşamaması ise dikkat çekti.



Slogan atarak dağıldılar


Platform adına basın açıklamasını okuyan Selma Ateş, kadına yönelik şiddete dikkat çekerek, “İşsizliğe, yoksulluğa, güvencesizliğe, gericiliğe, tacize, tecavüze, istismara, katliamlara ve savaşlara karşı yaşamımızı savunmak için sokaklardayız” ifadelerini kullandı. Kadınların yaşadığı sıkıntılarla ilgili bir çok detayın verildiği açıklamanın ardından slogan atıldı. Kadınlar, açıklamanın ardından dağıldı.

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