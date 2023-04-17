Kadir Gecesinde Balıklıgöl doldu taştı

Şanlıurfa'da binlerce kişi Kadir Gecesi'nde Balıklıgöl'e akın etti.

Ramazan Bayramı'ndan önceki en önemli dini gecelerden olan Kadir Gecesi'nde binlerce Şanlıurfalı namaz kılıp dua etmek için Balıklıgöl'e akın etti. İftarlarını açan vatandaşlar, bu önemli gecede Balıklıgöl yerleşkesindeki camilerde soluğu aldı. Camilerin içerisinde yer kalmayınca avlu ile caminin ekleri üzerine halı seren vatandaşlar, burada ibadetlerini yerine getirdi.