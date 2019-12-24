Kale Eteği'nde peyzaj çalışmaları yapılacak

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un talimatlarıyla peyzaj çalışması için bakanlıktan gelen heyetle beraber alanda inceleme yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, çalışmaların tamamlanmasıyla Eyyübiye'ye 32 bin 100 metrekarelik yeşil alan kazandırmış olacaklarını belirtti.

“Bu başarı birlikteliğimizin sonucudur”

Kale Eteği bölgesinde inceleyen Beyazgül, “Bu başarı birlikteliğimizin sonucudur. Burada bir müddet önce yaptığımız çalışma sonucu dezavantajlı binalar kamulaştırıldı. Çevre ve Şehircilik Bakanımızda buranın düzenlenmesi için ihalesini yaptı. Belediye Başkanımız Mehmet Kuş ile beraber Eyyübiye'de çalışmamız da buranın bir dezavantajlı bölge olduğunu beraber görmüştük. Şimdi şehrin birçok konusuna dikkat çekeceğiz. Dezavantajlı bir alan Eyyübiye ama bu dezavantajlı alan içerisinde elbette ki çok avantajlı şeyler ortaya çıkacak. Tapu çalışmalarına birlikte Mehmet Kuş Başkanımla başladık, bunun neticelerini de bir süre sonra alacağız çünkü gerçekten nasıl ki Cumhurbaşkanımız biraz önce teşekkür edip bakanlarımıza ve Çevre ve Şehircilik bakanımıza teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.