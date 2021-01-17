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Kamelyayı kıran kişilere belediye: “Kalbimizi kırdınız”

Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesinde bir parkta gençlerin kamelyadaki masanın tahtalarını kırma anı kameralara yansıdı.

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde bir parkta gençlerin kamelyadaki masanın tahtalarını kırma anı kameralara yansıdı. Haliliye Belediyesi, görüntüleri “Kırılan sadece kamelya olmadı, kalbimizi de kırdınız” notuyla sosyal medya hesabından paylaştı.


Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesi Bamyasuyu Mahallesi'nde bulunan Cevheri Parkı'na giden 4 genç, kamelyadaki masanın tahtalarını söktü. Güvenlik kamerasına yansıyan olayda tahtaları söküp kıran gençler daha sonra olay yerinden uzaklaştı. Yaşanan olaya tepki gösteren Haliliye Belediyesi, görüntüleri “Kırılan sadece kamelya olmadı, kalbimizi de kırdınız” notuyla sosyal medya hesabından paylaştı. Görüntüleri inceleyen polis ekipleri, şahısları yakalamak için çalışma başlattı.


Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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