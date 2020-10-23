Kamyon ile minibüs çarpıştı: 2 yaralı

Şanlıurfa'da minibüs ile pamuk yüklü kamyonun çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa-Akçakale karayolunun Abdurrahman Dede kırsal Mahallesi yakınlarında yaşandı. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen minibüs, pamuk yüklü kamyon ile çarpıştı. Kazada minibüste bulunan 2 kişi yaralandı. Olay yerine giden itfaiye ekipleri yaralıları sıkıştıkları yerden çıkarıp sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralılar, ambulansla Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.