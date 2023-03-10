Kamyona çarpan aracın sürücüsü hayatını kaybetti

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde kamyona arkadan çarpan aracın sürücüsü hayatını kaybederken, yanında bulunan yolcu ağır yaralandı.

Kaza, Siverek-Şanlıurfa karayolu Selahattin Eyyubi Bulvarı'nda meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Serhat Nazlı idaresindeki 63 N 7124 plakalı hafif ticari araç, B.G. idaresindeki 63 EV 856 plakalı kamyona arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle hafif ticari araç hurdaya döndü, araç sürücüsü Serhat Nazlı ve yanında bulunan yolcu M.P. ağır yaralandı.

Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı. Sürücü Serhat Nazlı, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybederken, ağır yaralı M.P.'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Hayatını kaybeden sürücü Siverek Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.