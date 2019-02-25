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Kamyonet ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

Şanlıurfa’nın Halfeti ilçesinde kamyonet ile motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde kamyonet ile motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre kaza, Halfeti ilçesine bağlı Karaotlak Mahallesi Argıl Caddesi üzerinde meydana geldi. Plakası belirlenemeyen Kerim Ç. (19) idaresindeki motosiklet, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 63 MA 1082 plakalı kamyonetle çarpıştı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü ile yanında bulunan Hasan G., yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine giden 112 Acil Servis ekipleri tarafından Halfeti Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada ilk tedavileri yapılan yaralılar ardından Şanlıurfa'ya sevk edildi.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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