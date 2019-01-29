Kamyonet refüje çarparak devrildi: 2 yaralı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde kontrolden çıkan kamyonet refüje çarparak devrildi. Kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Siverek-Şanlıurfa karayolunun 4'üncü kilometresinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Mustafa G.'nin kullandığı 34 AYE 23 plakalı kamyonet, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarparak devrildi. Meydana gelen kazada kamyonet sürücüsü Mustafa G. ile kamyonette bulunan Hacı Ö. yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken, kamyonetteki malzemelerin savrulmasından dolayı karayolu bir süre trafiğe kapandı. Malzemelerin yoldan temizlenmesiyle yol trafiğe açıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.