Kanala düşen öğrenci boğuldu, arkadaşı yoğun bakımda

Şanlıurfa'da ailelerinden habersiz gezmek için gittikleri sulama kanalına düşerek akıntıya kapılan 16 yaşındaki çocuk hayatını kaybederken, onu kurtarmak için suya atlayan 15 yaşındaki arkadaşı ise yoğun bakıma alındı.

Edinilen bilgiye göre olay, öğle saatlerinde Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı Ertuğrulgazi Mahallesi yakınlarından geçen DSİ'ye ait sulama kanalında yaşandı. İddiaya göre, 9'uncu sınıfa giden 16 yaşındaki Ali Şahin ve Memduh H., okula gitmeyerek arkadaşlarıyla birlikte sulama kanalının kenarına gitti. Ellerini yıkamak için kanalın eğimli beton kısmından aşağı indiği iddia edilen Ali Şahin, dengesini kaybederek kanala düştü.

Arkadaşını kurtarmak için suya atladı

Ali Şahin'in kanala düştüğünü gören arkadaşı Memduh H. de (15) suya atlayarak arkadaşını kurtarmaya çalıştı. Ali Şahin ve Memduh H. bir süre sonra gözden kaybolunca diğer arkadaşları sağlık ekipleri ile polise haber verdi. Kısa süre içinde bölgeye sağlık ekipleriyle birlikte sualtı polisleri de gönderildi. Olay yerine giden sualtı polisleri, kanala girerek her 2 çocuğu da çıkarttı. Ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Ali Şahin hayatını kaybederken, durumu ağır olan Memduh H. ise yoğun bakıma alındı.

Olay yerine giden baba sinir krizleri geçirdi

Olay yerine giden Memduh H.'nin babası sinir krizleri geçirerek oğlunun kanala birlikte gittiği okul arkadaşlarının üzerine yürüyüp “Nerede oğlum” diye bağırdı.

9'uncu sınıfta okudukları öğrenilen Ali Şahin ve Memduh H.'nin, ailelerinin haberi olmadan birkaç arkadaşıyla birlikte bugün okula gitmedikleri ve zaman geçirmek için kanalın kenarına gittikleri öğrenildi.