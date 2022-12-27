Kanser tedavisi gören oğlunu ziyarete gitti evi soyuldu

Kanser hastası oğlunun tedavisi için İstanbul'a giden engelli yaşlı adamın Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesindeki evine giren hırsızlar, tekerlekli sandalyeden evin tahta kolonlarına, mutfak eşyalarından yataklara kadar ne varsa çaldı.

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde yaşandı. Bahçelievler Mahallesi'nde yaşayan 68 yaşındaki engelli Abdulkadir Ekin, evinin kapısını kilitleyerek İstanbul'da kanser tedavisi gören 28 yaşındaki oğlu ile ona hastanede refakat eden eşini ziyarete gitti. Yaklaşık 4 ay İstanbul'da kalan Ekin, Ceylanpınar ilçesine geri döndü. Gece saatlerinde evinin kapısını açan Ekin, elektrik düğmelerinin yerinden söküldüğünü fark etti. El feneri ile evi kontrol eden Ekin, şok bir manzara ile karşılaştı.

Evin ortasında büyük bir delik olduğunu gören Abdulkadir Ekin, toprak çatıyı destekleyen kalas dahil elektrik tesisatı, musluk, halı, kilim, yastık, yatak, yorgan, tencere, tava, tabak, tüp, buzdolabı motoru, çatal, bıçak ve kaşık gibi evde ne varsa çalındığını fark etti. Tekerlekli sandalyesinin de çalındığını gören Ekin, durumu polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine giden polis ekipleri, hırsız ya da hırsızları yakalamak için çalışma başlattı.

Evde hiçbir şey kalmadığı için yatak ve yorgan olmadan soğukta yattığını söyleyen Ekin, “Tedavi için oğlumun yanına gittim. Kapıyı kilitleyip gittim. Evimde ne varsa hepsini çalmışlar. Tekerlekli sandalyemi bile çalmışlar. Tencere, kap, kacak, fırın, ocak, terazi, battaniye, yorgan, kilim, halı, hiçbir şey bırakmamışlar. Sadece küçük bir tabak bırakmışlar. 10 gündür elektriksiz yatıp kalkıyorum, soğuktan donuyorum. Ne battaniye var, ne yorgan var, ne halı var, ne kilim var. Hiçbir şeyim kalmadı, Allah için bana yardım edin” diye konuştu.