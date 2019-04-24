Kapatılan özel okul için kayyum talebi

Şanlıurfa'da, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında usulsüzlük yapıldığı gerekçesiyle kapatılan özel lisenin öğrencileri ve veliler, eylem yaparak okula kayyum atanmasını istedi.

Şanlıurfa'da, Milli Eğitim Bakanlığınca yürütülen soruşturma kapsamında usulsüzlük iddiasıyla kapatılan özel okulun öğrencileri ile veliler, İl Milli Eğitim Müdürlüğü önünde eylem yaptı. Haliliye ilçesine bağlı Mevlana Mahallesi'nde bulunan Şanlıurfa Özel Şanlı Bilim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, geçtiğimiz günlerde açılan soruşturma kapsamında okul yönetimi tarafından usulsüzlük yapıldığı iddiası üzerine kapatıldı. Okul kapatılınca ortada kalan öğrenci ve velileri Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürlüğü önüne giderek yetkililerle görüşmek istedi. Polisin güvenlik önlemi aldığı bölgede zaman zaman veliler ile polisler arasında tartışma yaşandı. Yetkililerle görüşen öğrenci ve veliler, herhangi bir sorun yaşanmadan polisin uyarıları sonrası bölgeden ayrıldı.

Okulun kapatılmasının öğrencileri ve kendilerini mağdur ettiğini aktaran okul müdürü Eyyüp Gök, “82 Suriyeli öğrencinin okulun ilk günlerinde okulumuzda kaydı yapıldı. Bu öğrenciler okula kıyafet ücreti dolayısıyla devam etmedi. Biz bu öğrencilerin kayıtlarını daha önce yapmıştık. Fakat yapılan kayıtların sehven yapıldığını İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yetkililerine hem yazılı hem de sözlü bir şekilde bildirdik. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün bize söylediği şey, bu öğrencilerin mağduriyetlerinin giderilmesi için okulunuzu kapatacağız. Biz bu öğrencilerin kayıtlarının silinmesi için bildirimde bulunmuştuk” dedi.

Bazı öğrenci velileri mağdur edildiklerini belirterek, usulsüzlük yapılan belediyeler gibi usulsüzlük yapılan okullara da kayyum atanmasını istedi.