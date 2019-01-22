Kar kamyonlarla şehre geldi

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi yarıyıl tatilinde başta öğrenciler olmak üzere tüm Şanlıurfalılara kar sürprizi yaparak, kent merkezine 135 kilometre uzaklıktaki Karacadağ'dan 10 kamyon kar getirip çocuklara ve gençlere unutulmaz anlar yaşattı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi bin 919 rakımlı Karacadağ eteklerinden getirdiği 10 kamyon karla gençleri aynı adreste buluşturdu. Haliliye ilçesindeki Turgut Özal Parkı'na getirilen kamyonlar dolusu kar ilk andan itibaren çocukların yoğun ilgisi ile karşılanırken, etkinliğe vatandaşlar da katılınca kartopu savaşı kaçınılmaz oldu. Bu yıl da kar göremeyen Şanlıurfalılara sürpriz yapan Büyükşehir Belediyesi sayesinde çoğu hayatlarında ilk kez karla buluşan çocuklar ve gençler, soğuğa aldırış etmeden saatlerce kartopu oynadı. İlk adres olarak Turgut Özal Parkı'nda kar dökümü gerçekleştiren ekipler, ertesi gün ise Eyyübiye'de aynı etkinliği gerçekleştirecek.

Çocuğunu alan parka akın etti

Parkta kar döküldüğünü gören vatandaşlar çocukları ile birlikte alana gelerek etkinliğe katılırken, bazı vatandaşlar ise poşetlerle evlerine kar götürdü. Büyükşehir Belediyesine etkinlik için teşekkür eden vatandaşlar, "Çocuklarımız yarıyıl tatili boyunca evdeydi. Onlara çok güzel bir sürpriz oldu. Biz bile ilk baktığımızda inanamadık. Bu güzel yaklaşımından dolayı Büyükşehir Belediyesine teşekkür ediyoruz" ifadelerini kulandı.

Alana giderek çocuklarla aynı heyecanı paylaşan Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Emin Özçınar ise "Şanlıurfa'da son 15 yıldır mevsim değişikliğinden dolayı kar görmek neredeyse imkansız oldu. Karacadağ bölgesi de ilimize ait bir dağımız. Bizler de oradaki karı şehir merkezine getirerek çocuklarımız bir nebze de olsun bu mutluluğu yaşasın istedik. Bu anlamda bugün Turgut Özel Parkı'ndayız, yarın da Eyyübiye'de olacağız. Amaç çocukları bu tatil günlerinde evlerinden çıkartarak etkinlik yaşatmaktı. Emeği geçen tüm büyükşehir çalışanlarını kutluyorum" diye konuştu.