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Kar maskeli 2 kişinin otomobilleri ateşe verdiği anlar kamerada

Şanlıurfa’da park halindeki otomobillerin kar maskeli 2 kişi tarafından kundaklandığı anlar binanın güvenlik kamerasına yansıdı.

Şanlıurfa'da park halindeki otomobillerin kar maskeli 2 kişi tarafından kundaklandığı anlar binanın güvenlik kamerasına yansıdı.


Edinilen bilgiye göre olay, geçtiğimiz Pazartesi sabahı saat 05.30 sıralarında Haliliye ilçesine bağlı Veysel Karani Mahallesi'nde meydana geldi. Bir binanın bahçesinde park halindeki 2 otomobil, kimliği belirsiz kar maskeli 2 kişi tarafından üzerine benzin dökülerek ateşe verildi. Şahıslar, otomobillerin üzerine önce benzin döktü, daha sonra benzini tutuşturmak için dakikalarca uğraştı. Araçların tam olarak alev aldığından emin olan şahıslar, kaçarak izlerini kaybettirdi. Yaklaşık bir saat sonra alev alan araçlardan dumanların yükseldiğini fark eden bina sakinleri, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine giden ekipler, müdahalede bulunarak yangını söndürdü. Yangın sonrası araçlarda büyük çapta hasar oluştu. Polis, olay yerinde inceleme başlatırken, kundaklama olayı güvenlik kamerasına yansıdı. Binanın güvenlik kamerası görüntülerini de inceleyen ekipler, şahısların kimliklerinin belirlenerek yakalanması için çalışmalarına devam ediyor.


Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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