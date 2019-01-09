İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kar nedeniyle kapanan yolda mahsur kalanlar kurtarıldı

Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde kar ve tipi nedeniyle kapanan yolda mahsur kalan yaklaşık 20 kişiye ulaşıldı .

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde kar ve tipi nedeniyle kapanan yolda mahsur kalan yaklaşık 20 kişiye ulaşıldı .


Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa'da yağan kar ve tipi nedeniyle Viranşehir - Diyarbakır yolu ulaşıma kapanınca çok sayıda araç yolda mahsur kaldı. Yaklaşık 7 saat boyunca kurtarılmayı bekleyen vatandaşlar, ekiplerin 5 saat süren çalışmasının ardından kurtarıldı.


Kar küreme araçlarıyla açılan yolda ilerleyen ekipler, vatandaşlara ulaşmayı başardı. İlk müdahaleleri ambulansta yapılan şahısların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.