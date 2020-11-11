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Karabağ'ın işgalden kurtarılması Şanlıurfa'da sevinçle karşılandı

Dağlık Karabağ’ın Ermeni işgalinden kurtarılması Şanlıurfa’da sevinçle karşılandı.

Dağlık Karabağ'ın Ermeni işgalinden kurtarılması Şanlıurfa'da sevinçle karşılandı.


Dağlık Karabağ'ın 30 yıldan sonra Ermeni işgalinden kurtarılması Şanlıurfa'da sevinçle karşılandı. Şanlıurfalı vatandaşlar, Türkiye ve Azerbaycan'ın iki devlet tek millet olduğunu söyledi. Birlik ve beraberlik mesajları veren vatandaşlar, Dağlık Karabağ'ın Ermeni işgalinden kurtarılmasından dolayı oldukça mutlu olduklarını ifade etti.


Vatandaşlardan İsmail Baykuş, “30 yıldan beri süren bir zulüm vardı. Biz eski topraklarımızı geri aldık. Çok sevinçli ve gururluyuz. Müslüman alemi tek vücuttur. Biz de bu yüzden elbette onların yanında yer alacağız. Zaferden dolayı çok sevinçliyiz, çok mutlu olduk” dedi.


Vatandaşlardan Muhammedin Emin Göl ise “Sanki biz kazanmışız gibi seviniyoruz. Dağlık Karabağı'ın işgalden kurtulması bizi olduk mutlu etti” ifadelerini kullandı.

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