Karacadağ'a dev tesis

Konaklama ihtiyacının giderileceği otel çalışmasıyla Şanlıurfa kış turizminde cazibe merkezi haline gelecek.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'ün talimatlarıyla kış turizmine büyük katkı sağlayacak olan Karacadağ Kayak Merkezindeki otel inşaat çalışması devam ediyor. Karacadağ Kayak Merkezinde bodrum, zemin, 1. ve 2.kat olmak üzere 3 bin 600 metrekare 2 kapalı alandan oluşmakta olup yapı içerisinde restoran, kafeterya 18 adet oda yer alacak. Vatandaşların merkezde araçlarını koyabilecekleri 2 adet açık otopark yapılacak.

Kış Turizmine büyük bir katkı sağlayacak olan Karacadağ Kayak Merkezinde inşaat çalışmalarına başlanılan otel en kısa sürede tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunulacak.