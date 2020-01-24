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Karacadağ'a giden kayakçılar mahsur kaldı

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesindeki Karacadağ Kayak Merkezi’ne giden vatandaşlar aniden bastıran tipi nedeniyle mahsur kaldı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesindeki Karacadağ Kayak Merkezi'ne giden vatandaşlar aniden bastıran tipi nedeniyle mahsur kaldı.


Siverek'e 45 kilometre uzaklıktaki Karacadağ Kayak Merkezi'ne giden vatandaşlar, aniden etkili olan tipiye yakalandı. Mahsur kalanların telefonla yardım talep etmesi üzerine bölgeye Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesine bağlı ekipler sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık 3 saatlik çalışmasının ardından kar nedeniyle kapanan yolun temizlenmesiyle mahsur kalanlar tahliye edildi.


Vatandaşlar, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ekiplerine teşekkür ederek ekiplerin özveriyle çalıştıklarını dile getirdi.

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