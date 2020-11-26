Şanlıurfa'nın Siverek ilçesi sınırları içerisinde yer alan Karacadağ'da mevsimin ilk karı yağdı.

Şanlıurfa, Diyarbakır ve Mardin arasında yer alan bin 957 rakımlı Karacadağ'da mevsimin ilk karı yağdı. Gece saatlerinde başlayan ve aralıklarla sabaha kadar devam eden kar yağışı, bölgenin tek kayak merkezinin burada bulunması nedeniyle kayak severlerin de yüzünü güldürdü. Geçen yıllara göre geç başlayan yağan kar yağışının önümüzdeki günlerde yoğunlaşması beklenirken, bölge halkı kayak sezonun başlamasını dört gözle bekliyor.

Bölgedeki kar yağışını sosyal medyasında paylaşan Ahmet Sarısaç, "Herkesin özlemle beklediği kar yağışı gece itibariyle başladı, herkesin gözü aydın” dedi.