Karaköprü Belediye Başkanı yeniden Metin Baydili oldu

31 Mart Yerel Yönetimler seçimleri kesin olmayan sonuçlara göre, Karaköprü'de kazanan Mevcut Belediye Başkanı Metin Baydilli, yüzde 57 oy oranı ile yeniden başkan seçildi.

31 Mart yerel yönetimler seçimleri kesin olmayan sonuçlara göre Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde AK Parti Belediye Başkan Adayı olan Mevcut Başkan Metin Baydilli, ilçe genelinde yüzde 57 oy oranıyla seçildi.

Sonuçların ardından vatandaşlara hitap eden Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli “Adaylığımız açıklandıktan sonra 2 ay boyunca hep beraber koşturduk, mücadele ettik, çalıştık ve bugün tüm emeğimizin karşılığını Allah'a hamd olsun ki hep birlikte aldık. Şimdi önümüzde bir süreç var ve bu süreçte bize inanan, destek veren insanları mahcup etmemek adına daha fazla çalışacağız ve mücadele vereceğiz. İnşallah önümüzdeki süreçte AK Belediyeciliğini ne olduğunu yapacağımız hizmetlerle göstereceğiz. Bugünkü zafer sadece benim değil bizimle birlikte gecesini gündüzüne katan, çalışan herkesin zaferidir, zaferimiz mübarek olsun. Bugünden sonra Karaköprü'ye yapacağımız hizmetler ve projelerle ilçemizi en iyi yerlere getireceğiz İnşallah. Hiç şüpheniz olmasın çünkü belediyecilik, gönül almak bizim işimizdir. Allah bize destek olan herkesten razı olsun” diye konuştu.

Baydilli'ye AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Ali Cevheri de eşlik ederek vatandaşların tebriklerini kabul ettiler.