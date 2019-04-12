Karaköprü Belediyesi başkanlık koşusu yapıldı

Şanlıurfa'da Türkiye Jokey Kulübü (TJK) tarafından Karaköprü Belediyesi Başkanlık Koşusu düzenlendi.

Türkiye Jokey Kulübü tarafından Karaköprü Belediyesi adına düzenlenen at yarışı koşusu yapıldı. Koşuyu Cevher isimli safkan atı jokeyi Velat Demir ile kazanırken, birincilik kupasını Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli verdi. Şanlıurfa Hipodromunda düzenlenen ve günün 5. koşusu olan Karaköprü Belediyesi Başkanlık Koşusu'nu Hülya Şimşek'in sahibi olduğu 6 numaralı safkan cevher jokeyi Velat Demir ile kazandı. İkinciliği Altın Sima elde ederken, üçüncü ise 3 Görgüncan oldu.Yarışı; Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, Karaköprü İlçe Kaymakamı Yavuz Güner, Karaköprü Belediye Başkan Yardımcıları, Karaköprü Belediye Meclis Üyeleri ve davetliler izledi.

Koşunun ardından düzenlenen törende, koşuyu kazanan atın sahibi adına Sıtkı Şimşek'e kupasını, Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli verdi.