Karaköprü Belediyesi ile Kızılay arasında iki önemli projenin protokolü imzalandı

Karaköprü Belediyesi, Karaköprü Kaymakamlığı ve Türk Kızılay'ının birlikte hayata geçireceği Karaköprü Kızılay TeknoBil Merkezi ve Sosyal Çarşı projelerinin protokolü imzalandı.

Karaköprü Belediyesi hem ilçenin kalkınmasına yardımcı olacak hem de sosyal alanda faaliyet gösterecek projelere imza atmaya devam ediyor. Karaköprü Belediyesi, Karaköprü Kaymakamlığı ile Türk Kızılayı arasında ilçede hayata geçirilecek olan iki önemli projenin protokolü imzalandı. Üç kurum öncülüğünde hayata geçirilecek olan Karaköprü Kızılay TeknoBil Merkezi ve Sosyal Çarşı projeleri için yapılan protokol Türk Kızılay Genel Merkezinde imzalandı. Karaköprü Belediyesi adına protokolü Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli imzaladı. Hayata geçirilecek olan merkezde, Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri (YEĞİTEK) Genel Müdürlüğü bünyesinde yürütülen European Schoolnet temelli FCL atölyesinden (Geleceğin Sınıf Modeli) teknolojinin doğadan ilham alarak geliştirildiği Biyomimetik Atölyesine kadar on atölye bulunacak. Hedef kitlesinin anaokulundan üniversite sonuna kadar tüm öğrencilerin olduğu TeknoBil merkezi yaş gruplarına göre “Stem/Maker” eğitimleri dışında özel programlar dahilinde sertifikalı 3D baskı uzmanlığı, Drone uçuş eğitmenliği gibi kurslar da yürütebilecek.

Karaköprü'de çalışmaları süren ve kısa bir süre sonra faaliyete geçecek olan sosyal çarşı projesi, Karaköprü Belediyesi, Türk Kızılay, Karaköprü Kaymakamlığı ve Karaköprü Yaşam Sokağı Derneği ortaklığında hayata geçirildi. Belediye ve kaymakamlık tarafından özellikle engelli ve dezavantajlı vatandaşların işletmesi ve kullanması amacıyla açılan çarşı Ahi kültürüne vurgu yapıyor. Protokol töreninde konuşan Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli “Hazırlanan eğitim programları dâhilinde 2019 yılı içinde çalışmalarına başlayacak merkezin eğitim yaklaşımı STEM modeli üzerine kurgulanacak, mühendislik süreçlerinin temel alındığı bu eğitim modelinde MEB'in 2023 vizyonunu destekleyecek çalışmalar yürütülecek. Biz de Karaköprü Belediyesi olarak hem eğitime katkı vermek hem de ilçemizde gençler için yeni fırsatlar oluşturmak için bu projede yer aldık. Ayrıca tamamlanmak üzere olan sosyal çarşı projemizde de yine Türk Kızılayı ve Karaköprü Kaymakamlığımız ile birlikte hareket ediyoruz ve dezavantajlı vatandaşlarımızın istihdamı için önemli bir yatırım gerçekleştirdik. Projelerimiz Karaköprü'müze hayırlı olsun” ifadelerini kulandı.

Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli yapılan tüm projelerin ve protokollerin Karaköprü'yü hem bilimde hem de sosyal yaşamda daha iyi yerlere getirmek için hayata geçirdiklerini sözlerine ekledi.